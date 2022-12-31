Gastan hasta 3 mil en cena de fin de año

Cenas desde 500 y hasta 3 mil pesos es lo que gastarán los monclovenses para la celebración de Año Nuevo, aunque algunos encargaron platillos con sus postres y complementos, otras familias piensan disfrutar de una rica y típica carne asada.

También lee: Funeral de Benedicto XVI será presidido por Papa Francisco el 5 de enero

Casi por finalizar el año y también el ahorro y aguinaldo de los trabajadores de la región centro, es por eso que no todas las familias harán una cena ostentosa para hoy 31 de diciembre.

Los entrevistados señalaron que donde más se reúne familia es en Navidad, que es cuando gastan más para poder hacer una rica cena que alcance para todo e incluso para el recalentado, como pavo, piernas de cerdo, tamales y más.

Desde temprana hora las personas empezaron a adquirir las uvas de año nuevo en los diferentes centros comerciales de la localidad, el precio es de 99 pesos la uva verde y en oferta de 50 pesos la uva morada.

Es por eso que para el Año Nuevo, los monclovenses no gastarán tanto ya que lo más importante es convivir y disfrutar los momentos con su familia luego de los casi tres año de la pandemia del Covid-19.

“Nosotros decidimos hacer una rica carne asada ya que no estará tan frío el clima como el fin de semana pasado, podremos estar afuera disfrutando y como somos 5 en la familia, no gastaremos tanto, a lo mucho mil pesos”, dijo la señora María Pecina.

Así mismo, el señor Pedro Montalvo comentó que para disfrutar más este día y no trabajar tanto en la cena, pidieron uno de los menú de año nuevo de una chef monclovense, en especial un brisquet al horno con sus complementos como gravy, papas al horno, pasta y postre por un precio de 2 mil 900 pesos.

Mientras que otras familias que ya gastaron las prestaciones de este año en regalos para sus hijos, harán unos filetes en sartén y comprarán un poco de bebidas embriagantes para pasar la noche, así como pastel para los menores del hogar, con un costo máximo de 700 pesos y mínimo de 500 pesos.

Este año la crisis económica pegó a las familias monclovenses quienes optaron empezar el 2023 compartiendo con sus seres queridos.