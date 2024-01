GGSynergy se certifica, en Great Place to Work

Frontera, Coah.- En el mes de enero la empresa GGSynergy, parte de Grupo Industrial Monclova, recibió por tercer año consecutivo la certificación Great Place to Work 2023- 2024®. En el 2021, la empresa se convirtió por primera vez en uno de los mejores lugares para trabajar, siendo la única empresa en la Región Centro de Coahuila en contar con esta certificación, manteniendo este liderazgo. Además, gracias a su sólida cultura laboral que fomenta las buenas prácticas y la mejora continua, GGSynergy ha sido distinguida por la certificadora en los últimos 2 años en 3 de sus distintos rankings: Ranking Multisectorial, Mejores lugares para trabajar del Noreste y Best Workplaces For Women. "Con gran satisfacción, celebro los logros excepcionales que hemos alcanzado con GGSynergy a lo largo de estos años. Me llena de orgullo ser testigo del esfuerzo y dedicación de cada miembro de nuestra valiosa empresa. Por ello, celebramos el día de hoy estos resultados, comprometidos con seguir alcanzando éxitos que nos posicionen como una de las mejores empresas para trabajar en México, siendo referente a nivel estatal y nacional. " mencionó Jorge Torres, gerente de GGSynergy. GPTW® es una institución global que avala, a través de una metodología rigurosa y objetiva, los estándares para definir excelentes lugares de trabajo en todos los sectores. En los últimos 30 años ha realizado investigaciones exhaustivas centradas en la experiencia de los colaboradores sobre lo que hace que una organización sea excelente. El compromiso con la cultura organizacional y el ambiente laboral es fundamental para el éxito de GGSynergy y de todas las empresas de Grupo Industrial Monclova, lo que permite ampliar las oportunidades de todos sus colaboradores. Acerca de Grupo Industrial Monclova Grupo Industrial Monclova es un grupo de empresas que producen bienes y suministran servicios de la más alta calidad creando valor y bienestar para sus clientes, colaboradores y comunidades.Desde hace más de 7 décadas está presente en diferentes sectores como el Siderúrgico, la Minería, Agroindustria y Construcción, produciendo y distribuyendo cal y agregados a través de la División Cales y Agregados que comprende las empresas: REBASA, DOMOSA, GRUPO BERTRÁN y MANTTRA-GIMSA. La División Industrial cuenta con empresas como COMMSA Mantenimiento, COMMSA Tampico, Enertech Manufacturing, GPA Energy e Industrial Vendor, fabricando diversos componentes para la industria del Transporte, construyendo plataformas petroleras para aguas someras para el sector de Hidrocarburos, dando mantenimiento y servicios a los equipos de colada continua de la industria Acerera, entre otros. Así mismo, la División De Alianzas Estratégicas incluye la sinergia que se tiene con la empresa líder en la industria Ferroviaria The Greenbrier Company, creando: Greenbrier-Gimsa y GGSynergy que se dedican a la fabricación de diversos tipos de vagones de ferrocarril, así como GGTrailers enfocado a la elaboración de chasis, auto tanques y otros equipos para el transporte de mercancías. Grupo Industrial Monclova cuenta con talento altamente calificado y comprometido, enfocado al trabajo en equipo y la atención al cliente; promueve el desarrollo social a través de programas de apoyo a la educación y salud como principales ejes.