Gobernador Manolo Jiménez presenta avances en su informe de gobierno en Coahuila

El Gobierno de Coahuila ha logrado avanzar en la atención de los temas prioritarios para la población en los principales sectores sociales, una de las promesas del gobernador Manolo Jiménez, y en estos dos años se ha logrado reducir rezago y se ha fortalecido la cercanía con la ciudadanía.

En el marco del segundo informe de gobierno, el Coordinador Estatal de Mejor Gabriel Elizondo afirmó que la actual administración ha consolidado una estrategia basada en territorio y atención directa. "Hoy vemos un desarrollo parejo en todo nuestro estado, nuestro gobernador es un gobernador de territorio, que trabaja por la gente y que todos los días se levanta pensando en cómo mejorarles la calidad de vida".

El funcionario indicó los programas sociales implementados bajo la estrategia Mejora Coahuila, opera como un sistema articulado entre las diferentes secretarías para asegurar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan. Aseguró que gracias a los recorridos diarios por colonias, barrios y ejidos, se ha logrado avanzar en el combate al rezago y mejorar indicadores sensibles.

"Los indicadores marcan una disminución en la pobreza extrema y no bajaremos la guardia, seguiremos trabajando en equipo por nuestra gente", afirmó. De cara al próximo año, adelantó que se mantendrá la estrategia de desarrollo parejo y trabajo cercano. "Seguiremos potenciando la cercanía con la gente; ese fue el compromiso desde el primer día. Y vienen más programas, vienen grandes sorpresas que el gobernador anunciará pronto", adelantó.