Gobierno Federal impide reforzar armamento a Coahuila

Gobierno Federal continúa sin cumplir con el compromiso de enviar armas de alto calibre a Coahuila de una remesa que se solicitó desde el 2019, y ante los cuestionamientos de las autoridades del Estado, la respuesta es que desistan de la adquisición o bien, que soliciten otra prórroga para que puedan llegar en una nueva fecha, sin especificar cuándo.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaria de Seguridad Pública en Coahuila, Sonia Villarreal Pérez y destacó que se trata de armas del tipo Calibre 50 que se compraron desde el año 2019; sin embargo, la Federación no da explicaciones del por qué no cumple con la entrega, a pesar de que los permisos ya están autorizados.

"Ese tipo de armamento se requiere sobre todo en las regiones en donde se han registrado hechos violentos con el intento de ingreso de grupos delictivos, como en el norte de Coahuila en donde ha habido diversos enfrentamientos y ataques a las corporaciones de seguridad, por eso es muy necesario contar con ellas", detalló la funcionaria.

En cuanto a los argumentos que da el Gobierno Federal del por qué no se ha podido enviar el armamento a Coahuila, Villarreal Pérez afirmó que no dan mayores explicaciones, solamente ofrecen una prórroga de un año más de espera para que no se venzan los permisos o bien, que el Estado desista de la compra.

"Esperamos tener ese tío de armas por los enfrentamientos que se han registrado en Coahuila, pero nos dieron a escoger entre desistir o ampliar la prórroga y optamos por lo segundo, que es esperar un año más para ver si ahora realmente el Gobierno Federal cumple y las envía a Coahuila", reiteró la Secretaria de Seguridad Pública.

Cabe señalar que la inversión que el Gobierno Estatal hizo fue de 220 millones de pesos y el recurso de destina también para la compra de patrullas, uniformes, radiocomunicaciones, además de las armas.