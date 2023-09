Golpean entre 6 a alumno de la secundaria Nacozari

MONCLOVA; COAH.-Madre de familia de la escuela secundaria Héroes de Nacozari de ciudad Frontera acude a Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia en contra de seis alumnos de esta institución por agredir a su hijo el pasado martes en la plaza principal.

Karina Izaguirre madre del menor informó que su hijo ya había sufrido acoso escolar por parte de dos compañeros de su mismo salón y otros cuatro de diferentes grados.

“Me lo agredieron demasiado, trae su ojo morado, está asustado, fueron seis jóvenes de su misma edad, pero ya en montón si fue un abuso y pedí a la directora el nombre y direcciones de los papas para hablar con ellos, pero se me negó dicha información” mencionó madre de familia.

El proceso en Fiscalía se ha tornado lento porque aun cuando identifican a los alumnos agresores, no cuenta con los datos exactos y dirección.

“La subdirectora Norma Tijerina nos pedía que la entendiéramos que no quería que se manchara la reputación y la imagen de la escuela, pero yo quería que me entendiera como madre no puede uno estar tranquila pensando que tu hijo va a estudiar y mi hijo ya me platico que semanas atrás ya le hacían bullying y en esta ocasión no se tentaron el corazón para entre seis atacar a mi hijo” informó.

Como intento de Homicidio se interpuso la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público explicó la madre de familia, sin embargo en la escuela secundaria, directivos sancionaron con cinco días a los seis agresores y también a la víctima.

“Yo si estoy muy molesta porque la escuela dijo que a los siete se iba a sancionar y no me parece justo mi nieto es la víctima y fue agredido por los seis muchachitos” declaro la señora Juanita Hernández abuela del menor.

Preocupadas señalaron que existen muchos jóvenes que sufren de Bullying y que han huido de sus casas, o dejado la escuela, incluso se han suicidado por el acoso que sufren por lo que solicitan la intervención de autoridades para que atiendan el caso y no ocurra una tragedia.