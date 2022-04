Golpean policías a albañil

Ante la Fiscalía General del Estado se denunció un abuso de autoridad por parte de elementos de Seguridad Pública de Frontera así como elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especializadas, quienes golpearon a Julio Cesar Moreno Domínguez.

El joven se encontraba muy golpeado, además batallaba para hablar derivado del intento de ahorcamiento que asegura le hicieron los elementos, los hechos ocurrieron la noche del jueves y la mañana de este viernes quedó en libertad por lo que acompañado de su madre Karla María Domínguez Menchaca interpondría una denuncia y buscaban el asesoramiento del abogado Cesar García Diosdado.

Comentó que ese día, su hermano iba a comprar unos fritos y un refresco, cuando lo detuvieron policías municipales que estaban a bordo de la patrulla 1044, porque traía un teléfono con unos audios de un primo en el que hablaban de marihuana.

Su hermano le dijo que el celular no era de él y junto a los policías llegó a su domicilio, los elementos pidieron ver al dueño del teléfono, cuando salió Julio Cesar y dijo que era él, le preguntaron que sí trabajaba con alguien, él les dijo que era albañil pero no le creyeron y lo empezaron a agredir físicamente.

"Me agarraron del cuello, casi no puedo hablar, me empezaron a golpear, cuando me llevaron al cuartel de los Gate allá me dejaron, me empezaron a pegar entre varios, yo en realidad no sabía que pasaba", comentó.

Le preguntaban sí vendía drogas, él les decía que no pero no le creyeron, lo tomaron del cuello, de la panza, lo arrastraron, Julio comentó que cuando lo dejaron libre le dijeron que sí hacía algo irían por él, por lo que los hizo responsable sí algo le llega a pasar y comentó que recibió un trato inhumano por ello interpondría una denuncia ante el Ministerio Público.