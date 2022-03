Graba a su acosador

Maricela Ibarra es una monclovense que transmitió a través de su cuenta de Facebook el momento en que un hombre la iba siguiendo, aunque manifestó que tenía miedo su objetivo era que la gente se diera cuenta de quién era esa persona que sin razón alguna la seguía y la molestaba.

"Me viene siguiendo un hombre, vengo por el Panteón Guadalupe si se me acerca lo voy a enfocar, así como son de desgraciados para seguir a las mujeres y molestarlas, que ni se me acerque le voy a meter un trancazo porque no le he dado motivos para que me siga ni me moleste", señaló la mujer.

Señalaba que estaba temblando y aunque tenía miedo, no se quedaría sin hacer nada, el hombre que la seguía andaba en una bicicleta, vestía camisa blanca y rayas celestes, finalmente el hombre al ver que estaba grabando ya no se le acercó, no pasó nada más que el susto que se llevó.

Exhortó a las mujeres a no dejarse ante este tipo de conductas por parte de la gente, menos cuando un hombre las agrede, las molesta, nadie se merece tener miedo.

Dijo que la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando y no hicieron nada, aunque vieron que la iba siguiendo y que la estaba molestando, su objetivo era que lo vieran, que lo conocieran y supieran quién es, en ese momento el celular le dio seguridad porque fue un largo tramo el que cambió de carril y el hombre también.