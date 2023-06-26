Grave joven por adicción

MONCLOVA., COAHUILA.- “Mamá me corto yo porque no quiero hacerles daño a ustedes, las voces me dicen que los lastime, que los mate y yo, lo único que quiero es que me dé su bendición para irme en paz y terminar con esto”, esas son las horribles palabras que la señora Guadalupe Hernández escucha de su hijo todos los días.

Fueron las drogas que comenzó a consumir desde los 12 años que dejaron al joven de ahora 22 en ese estado, por ello su familia requiere anexarlo en un centro de rehabilitación para bien de él e incluso de ellos como padres, quienes temen que los ataque mientras están dormidos, ya que en reiteradas ocasiones lo ha intentado.

La señora Guadalupe es trabajadora doméstica y con lo que gana debe completar para atender a su esposo quien fue desahuciado por problemas en los pulmones así como a su hijo, quien por las drogas quedó con un problema en el cerebro que lo hace escuchar voces y ver cosas, lo que provoca que se auto flagele e intente golpear a sus padres, debido a las voces que dice que escucha.

"Son muy pocas las veces que mi hijo está bien pero como su mamá no lo voy a abandonar, el comienza con las crisis y rompe vidrios, quiebra puertas, destroza todo a su paso, nosotros ya no tenemos casi nada en nuestra casa por esta razón, también nos ha querido matar, pero todo porque las drogas lo dejaron así, por lo que busca atentar contra su vida muy seguido".

La desesperada madre del joven que está por cumplir 23 años pide el apoyo del gobierno municipal y del estado para anexarlo, ya que continuamente se hiere con vidrios, asegurando que ya no quiere vivir debido a todo lo que escucha, por lo que rompe las ventanas del su hogar ubicado en Colinas de Santiago y con los mismos vidrios se realiza heridas muy profundas que ponen en riesgo su vida.

El Ministerio público nos dice que lo anexemos, pero a veces no tenemos ni para comprar huevos para mal comer, menos podemos pagar una institución, el pasado domingo lo llevamos al Amparo Pape pero nos lo dieron de alta solicitándonos que lo mediquemos y busquemos una institución donde internarlo para que esté controlado y no vuelva a atentar contra su vida o la nuestra, dijo Guadalupe sin poder aguantar el llanto.