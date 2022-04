Hacen llamadas para asustar a población

Han sido constantes las llamadas telefónicas con las que solo se busca seguir generando psicosis, pues ahora están llamado de diferentes números telefónicos al contestar se escucha una mujer gritando y llorando menciona que la acaban de secuestrar, por lo que se alerta a la población a no caer en psicosis y tener precaución a la hora de creer lo que les digan.

Estas llamadas se han realizado principalmente con números telefónicos con lada de Sonora, quienes han recibido estas llamadas se quedan preocupados pues la mujer sienta tal real y aunque no ha faltado quien regrese la llamada, ya no le contestan, pero el objetivo se cumplió el crear temor en la población.

Además de estas llamadas se ha difundido en redes sociales audios, videos e imágenes donde se indica que unas personas sospechosas ingresaron a la región y que tienen intención de secuestrar mujeres, pero son falsos, pues dichos mensajes se utilizaron desde hace más de dos años y curiosamente en periodo vacacional.

Otro punto importante es que según una mujer monclovense denunció a un grupo de hombres en una supuesta camioneta blanca, asegurando que la siguieron y temía ser secuestrada, sin embargo la mujer solo causó temor, pues no hay un reporte oficial en corporaciones policiacas.

Por ello la Fiscalía General del Estado recomendó a través de un comunicado a no difundir información falsa, no causar pánico no reenviar mensajes que no estén constatados y que se mantenga informados solo a través de medios de comunicación ya conocidos, de todas formas los reportes se estarán revisando para dar con aquellas personas que intentan desestabilizar la armonía de las personas.