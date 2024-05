Hacen proselitismo en Museo Coahuila y Texas

Contraloría municipal levantó un acta de hechos por el ingreso de morenistas al Museo Coahuila y Texas la noche del pasado martes, realizaron proselitismo electoral al interior, se robaron una silla, una mochila con dinero y medicinas, además dañaron un inodoro.

Jesús David Berrones Celestino, Contralor Municipal dijo que Presidencia Municipal no presta ningún apoyo en temas políticos, no se puede por ser contra la ley, así que se deslindan de cualquier situación.

Pero por tratarse de un Museo y estar protegido, debe actuar el INAH –Instituto Nacional de Antropología e Historia- o bien, el IEC –Instituto Electoral de Coahuila- o el INE –Instituto Nacional Electoral-.

Mencionó Jesús Berrones que la Directora de Arte y Cultura Arlete Botello llevó la evidencia de los sucesos que señala, sobre el robo de una silla, la mochila del vigilante que traía en su interior mil 200 pesos y medicamento, pero también los daños a un sanitario, quebraron un inodoro.

"Una cosa es que se quisieran resguardar de la lluvia, y otra muy diferente hacer proselitismo al interior del museo, eso está penalizado", comentó.

Dijo que no sabe si el departamento jurídico pondría alguna denuncia, pero él quiso dejar asentado que Presidencia Municipal no es responsable, pues el partido de MORENA y su candidata, tenían permiso para el uso de la explanada del museo solamente, no para su interior.

Destacó que hay un video del vigilante del lugar que daba cuenta que la gente se metió a la fuerza al interior del museo, pero también hay fotografías y videos que comprueban que dentro del recinto se realizaron actos de proselitismo.