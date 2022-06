Halla Fiscalía objetos robados en bazares

La Fiscalía General del Estado continúa con los operativos y detención de personas dedicadas a los robos, derivado de las investigaciones han surgido algunos lugares, incluso se tuvieron despliegues con relaciona la recuperación de objetos robados en colonias del sur de Monclova.

Como es una investigación abierta no se dan a conocer detalles de donde fueron recuperados pero son objetos electrónicos, videos juegos, computadoras, todos ligados a robos.

Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, dijo que se tienen formalizadas 10 denuncias recientes en la colonia de Asturias, aun así, se hace comparativo del año inmediato anterior, no están superados, pero lo que sí ha cambiado es la incidencia en cuanto a los sectores hay sectores con nueva incidencia aunque los porcentuales, las denuncias realizadas no están desproporcionadas al 2021.

“Nosotros manejamos los números de las formalizaciones de denuncias, hay reportes que no llegan a denuncia, aquí es donde se despega y no se tiñe simulación, los reportes siempre son mayores, pero no hay incremento significativo en este comparativo 2021 -2022”, comentó.

Hay casas de empeño, bazares que siguen recibiendo objetos sin que una persona se identifique y algunos d estos objetos han resultado materia de un robo, las empresas más grandes de presencia nacional firmaron un convenio de colaboración con fiscalía y por mes hacen llegar los objetos empeñados y trabajan de la mano con ellos.

Otros que son los menores, que recopilan y venden por sí mismo sin ser negocio establecido es donde se han detectado objetos de esta naturaleza.