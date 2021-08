Hallan a Aurora en Naucalpan

Desde hace una semana y media estaba desaparecida Aurora Chávez Jalomo de 18 años de edad, es originaria de Monclova y ya fue localizada en Naucalpan Estado de México, al parecer un trailero se la llevó y la dejó allá, la familia de la joven pide ayuda económica para ir por ella.

"Alguien que reconozca a esta mujer que está perdida. No sabe cómo se llama, ni donde vive y tampoco como llego a donde la encontraron", fue el mensaje que enviaron a la página del Portador México, aunado con las fotografías de Aurora quien es habitante de la Primera de Mayo, calle Manuel N Puente, con Salvador Díaz Mirón y Coahuila #1326.

Ella se encontraba en la comunidad El Cobradero, en Naucalpan, Estado de México, autoridades de seguridad de ese lugar la resguardaron pero la dejaron libre, pero actualmente se encuentra con ellos.

Amalia Jalomo Rivera, madre de Aurora, comentó que de repente se salía, no sabían nada de ella, hasta ahora que supieron que estaba lejos de casa, la información que tienen es que un trailero la llevaba, pero este fue reportado por un joven de Monterrey, llegaron a su tienda y le pareció que ella no estaba ahí por su voluntad.

Desde entonces no se supo nada de ella, hasta que apareció en el Estado de México, la familia no la había reportado como desaparecida, porque se salía y después regresaba, pero nunca había durado tanto tiempo.

"Se me desapareció, se paró en la puerta se fue y ya no volvió, no se acuerda de su nombre, no anda en sus cinco sentidos", comentó su madre.

Aurora no padece de ninguna enfermedad y su familia desconoció si es adicta a alguna sustancia tóxica, es madre de dos niños, uno de 2 años 8 meses y una de año y medio, su madre mencionó que de la noche a la mañana cambió mucho su comportamiento.

Pidió la ayuda de la gente para recabar lo necesario y poder viajar en busca de su hija, ya que los pequeños la necesitan, la gente interesada en ayudar puede hacerlo a través del 8661696863.