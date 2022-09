Hallan cupo para niños sin escuela

MONCLOVA., COAH.-Gracias a la intervención del Secretario de educación Francisco Saracho Navarro, se dio una respuesta positiva a los alumnos del municipio de Castaños que se habían quedado sin lugar en las secundarias del municipio, toda vez que luego de una reunión con padres de familia y el alcalde Juan Antonio Garza, se determinó que serán ingresados a la secundaria Ildefonso Fuentes donde ya se tiene aula, mobiliario y docentes para recibirlos.

El titular de Servicios Educativos mencionó que para esta instalación de alumnos no se están promoviendo cambios de escuelas y solo se obedeció a una respuesta como Secretaría de Educación Pública para alumnos que no están en ninguna secundaria, toda vez que el municipio de Castaños solo cuenta con tres escuelas de nivel secundaria por lo cual por lo menos 50 jóvenes se habían quedado sin lugar.

Félix Alejandro Rodríguez dijo que solicitará a la secretaría de educación se tome como criterio la doble opción y quien se quiera quedar en Castaños a estudiar lo haga y quien no que estudie en el municipio de su elección.

Comentó que el nuevo grupo será aperturado en la Escuela Secundaria Ildefonso Fuentes a donde se enviarán a los alumnos que no encontraron espacio, por lo que no abrirán espacio en la escuela 85 hasta que no se complete en su totalidad el grupo en la Ildefonso.

Mencionó que será la próxima semana cuando iniciarían clases estos estudiantes, razón por la que los padres de familia tendrán que apoyarlos para que coordinados con los maestros puedan ponerse al corriente y llevar como es debido su instrucción secundaria.