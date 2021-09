Han detenido a 28 por violencia intrafamiliar

En este año un total de 28 hombres han sido puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones, lo anterior informó Fernando Olivas Jurado, quien explicó que aunque los números no reportan en el municipio un alza considerable, la realidad es que no todas las mujeres agredidas denuncian o piden apoyo hasta que las lesiones propinadas por sus agresores ya son graves.

Tras recibir por lo menos tres solicitudes de atención por violencia doméstica en tan solo 24 horas, el Director de Seguridad Pública dijo que se han establecido un total de 555 medidas de protección a mujeres violentadas, a quienes por medio del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer se les está brindando apoyo.

Explicó que estos 28 agresores han sido detenidos en flagrancia, por lo que los números serían más altos si por lo menos un 50% de los agresores no huyeran al momento en que escuchan que se está solicitando el apoyo de la autoridad municipal.

Dijo que en el estado el nivel de las llamadas de atención por violencia se han disparado de forma alarmante, pero en la región aun los números no se han visto rebasados en comparación a los que se presentaron durante el 2020.

Así mismo el Director explicó que de algunos meses a la fecha se han visto casos en que hombres han lesionado a sus parejas de gravedad, situaciones que en algunas ocasiones solo son denunciadas por la gravedad de los hechos y no por que la afectada no haya sufrido antes violencia a manos de su pareja.

"La violencia sigue generándose teniendo consecuencias cada vez más graves, existen casos recientes en donde las mujeres por celos de sus parejas fueron lesionadas de gravedad, pero sus familias aseguran que antes no habían vivido situaciones de este tipo y por ello no habían denunciado, verdad o mentira, un alto porcentaje ni siquiera concluye el proceso para la denuncia pensando que la violencia va a cesar, sin embargo esto no sucede, generando cada vez más riesgos para ellas".

