Hará Mario campaña sin dejar la alcaldía

Una campaña sin dejar la alcaldía hará el Doctor Mario Dávila Delgado si su partido lo elige como el candidato, no tendrá que pedir licencia y su actividad política la haría solo fuera de su horario de trabajo.

Así lo aclaró la mañana de este jueves el Presidente Municipal tras destacar que el PAN no ha lanzado la convocatoria y está en espera de los tiempos "soy muy respetuoso, esperaré cuando sea el tiempo oportuno".

Esto, luego que de las precampañas al interno de los partidos deberían estar ya activas, sin embargo, el jefe de la comuna dijo que esperará.

CIUDADANOS DEFINEN ELECCIONES

Sobre el cuestionamiento sobre el rumor de que no tiene una estructura política, dijo que irá respaldado por Acción Nacional a las urnas y es la ciudadanía quien define las elecciones.

"Siempre, en los triunfos que he tenido, le he apostado a la decisión de la ciudadanía, pues son ellos quienes salen a emitir su voto", comentó.

La segunda quincena de marzo, deberá hacer su registro como candidato de Acción Nacional, mientras que la campaña iniciaría a finales de ese mismo mes, sería una campaña de abril y mayo.

En cuanto a regidores o directores que pudieran ir en su campaña, dijo que es un partido de sumar y está dispuesto a recibir a quienes así lo decidan.

Aclaró que igual que él, los regidores que quieran ir por una segunda administración, no tienen tampoco qué pedir licencia, por ser el mismo cargo el que buscarían, pero no será él en lo particular quien defina a quiénes irán en su equipo, sería el partido.

"TRABAJARÉ CON MANOLO", MDD

Sobre las declaraciones del gobernador Manolo Jiménez que dará el respaldo a los monclovenses y a los panistas, dijo "es un muy buen mensaje, lo recibimos con aprecio y gusto, trabajaremos con él en los temas de gobierno y si en su momento se necesita trabajar un tema de campaña lo haremos".

Añadió "el partido estaba a favor de la alianza, no se dio así, a algunos equipos de panistas les cayó bien esta situación, había inconformidades, ahora nos toca seguir caminando, seguir trabajando en coordinación".