Hay 80 mil ciudadanos sin renovar credencial

Del año 2018 al 2021 se tiene 80 mil ciudadanos sin renovar la credencial y del 2022 hay un promedio de 4 mil personas que no han renovado y que si no lo hacen no podrán participar en las elecciones del próximo año cuando se elegirá a gobernador y diputados.

Lo anterior lo dio a conocer Julio Coello; Vocal Ejecutivo del INE distrito 03,s eñaló que el próximo año se tiene proceso electoral habrá elección para gubernatura y diputaciones locales, por eso es importante actualizarla.

Por eso, empezaron una campaña anual intensa que empezó el 01 de septiembre y concluye el 01 de diciembre, hay plazos para que los ciudadanos puedan llevar a cabo la actualización de sus datos, además invitó a quienes cumplen 18 años a partir del 04 de julio del 2023, ya pueden realizar su trámite, hay plazos legales que se deben cumplir para el corte de la lista nominal para que puedan participar n el próximo proceso electoral.

"Las y los jóvenes que el 04 de junio cumplen 18 años ya pueden trámites su credencial, los documentos son una identificación oficial con foto, el acta de nacimiento actualizada, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses", comentó.

Señaló que hay personas de todas las edades que no actualizan su credencial, a veces desconocen o pierden el mapa de que la credencial tiene una vigencia y como sigue sirviendo para identificar en la cartera, pues se les oliva la renovación.

En la parte frontal aparece la renovación de la credencial, es de cada 10 años pero también cuando se tenga que actualizar o cuando se haya extraviado. Además recordó que están cobrando el trámite y dijo que esto es gratuito por lo que exhortó a la ciudadanía a que no caigan en estos fraudes.