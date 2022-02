Hay capacidad para plaquear autos chuecos

La Administración Local de Recaudación de Rentas aún no cuenta con información en torno a la regularización de vehículos de procedencia extranjera, sin embargo señalan que cuentan con la capacidad para atender a cerca de 35 mil autos "chocolate", que circulan en la región Centro, para que realicen su trámite de emplacado.

Pablo González González, señaló que desconocen las reglas de operación y como se vaya a dar el proceso, con los vehículos de procedencia extranjera, sin embargo mencionó que si se concreta el proceso de regularización, deberán cubrir sus derechos vehiculares y tramitar sus placas.

Hasta el momento la Administración Fiscal General, no ha tenido respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, pero se indicó que cuando lleguen las reglas de operación se darán a conocer.

Indicó que en cuanto a las oficinas locales, se tiene la capacidad para atender a los cerca de 35 mil vehículos "chocolate" que circulan en la región Centro, de concretarse el proceso y tengan que realizar el pago de sus contribuciones.

El Administrador Local, comentó que el tema de la regularización sin duda representará una mayor captación, pero tiene dos factores importantes que es la oportunidad para las personas que no tienen la posibilidad de comprar un vehículo nacional, pero que también se puede ver afectada la industria automotriz.

Pero a pesar de esto, la venta de autos nuevos no se ha visto afectada, durante el primer mes del año no se tuvo una disminución, donde el anuncio de la regularización, la cuesta de enero y la inflación, no incluyó en la venta de las agencias.