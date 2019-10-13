Hay preocupación aumentan reajustes en la región 

Durante las últimas semanas empresas de la región han iniciado recortes de personal por la disminución de contratos.

Se habla que serían poco más de 500 las bajas.

Empresas como Maxion-Inmagusa y Fasemex, son algunas que reportan disminución en su plantilla laboral, lo que genera incertidumbre al cierre del año.

Se habla del cero crecimiento económico del País, así como recesión económica internacional.

Dirigentes sindicales consultados señalan que la situación es difícil rumbo al cierre del año, pero tienen confianza de un mejor panorama en el 2020.

Reconocen que el recorte de personal es ‘normal’ en esta época del año, se ha acentuado en la región Centro.

Hasta el momento se habla de la baja de 100 trabajadores de FASEMEX, empresa que esta misma semana anunció su nuevo proyecto de construcción de carros de ferrocarril y que en enero tendrá contrataciones.

De la misma manera existe la baja de 200 a 300 trabajadores de Maxion-Inmagusa y se prevé que el recorte de personal se mantenga durante el mes de octubre.