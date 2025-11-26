Amparo federal a exjuez Hiradier Huerta por violación de derechos en Monclova

Meses después de denunciar discriminación, arbitrariedad y violación a su privacidad por parte de un juez local, el exjuez Hiradier Huerta Rodríguez obtuvo un amparo federal que reconoce que sus derechos fueron vulnerados y que la prohibición de ejercer como litigante fue ilegal.

La sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Coahuila, con sede en Monclova, determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a Huerta, luego de concluir que la autoridad responsable actuó sin fundamento al expulsarlo de una audiencia y negarle la participación como defensor en un proceso penal.

El fallo fue firmado por el juez federal Jorge Trejo Veloz, quien dispuso también que se publique la versión pública de la sentencia, con la debida protección de datos personales, como marca la ley.

Huerta celebra: "Es una victoria para la justicia y para el Estado de derecho". Tras conocerse la resolución, Hiradier Huerta compartió un mensaje donde expresó alivio, gratitud y una profunda reivindicación personal y profesional: "Hoy celebro no solo una resolución judicial, sino la reafirmación de un principio esencial: el derecho a ejercer la profesión con dignidad y sin arbitrariedades."

Recordó que la decisión inicial lo colocó en una situación injusta al impedirle ejercer como defensor, afectando su carrera y la confianza en las garantías jurídicas que protegen a todos los profesionistas del derecho. "La perseverancia, la fe en el debido proceso y la constancia demostraron que la justicia puede corregir sus errores. El amparo concedido hoy es prueba de que la ley protege a quien la respeta."

Huerta agradeció a familiares, colegas y personas que lo acompañaron durante la batalla legal, y aseguró que continuará defendiendo la legalidad y los principios que sostienen al sistema jurídico mexicano.

Antecedentes: En junio, Huerta denunció públicamente que un juez local lo expulsó de una audiencia bajo el argumento de que los recién jubilados del Poder Judicial no podían litigar. El exjuez demostró que esa disposición entró en vigor tres días después de su jubilación, por lo que se le aplicó de manera retroactiva, lo cual es inconstitucional. También señaló que desde el juzgado se enviaron a una instancia federal datos personales sensibles, vulnerando su privacidad y contraviniendo los lineamientos del INAI. La resolución federal validó su postura y dejó claro que sus derechos fueron afectados.