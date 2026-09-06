Familia y amigos despiden a Alexander Manuel en colonia Occidental

Entre muestras de cariño, tristeza y consternación, familiares, amigos y conocidos dieron el último adiós a Alexander Manuel, el menor de 11 años cuya muerte, ocurrida el pasado fin de semana en su domicilio de la colonia Occidental, conmocionó a la comunidad.

El estudiante de sexto grado de la Escuela Primaria Emiliano Zapata fue despedido por sus seres queridos en la funeraria Latinoamericana de la zona centro, mientras conocidos han planteado la posibilidad de realizar un homenaje en su escuela para recordarlo y darle una despedida junto a quienes compartieron con él su etapa escolar.

A través de mensajes difundidos entre personas cercanas al menor, se expresaron muestras de cariño y recuerdos sobre su personalidad. "Hay Alexander, no puedo creer que seas tú. Siempre te recordaremos Sofi y yo, siempre con tu sonrisa, con tus ojitos verdes. Descansa en paz, Alexander", se lee en uno de los mensajes.

La comunidad se une para honrar la memoria de Alexander Manuel.

En otra de las expresiones de despedida se plantea llevar flores y veladoras este lunes a la escuela como una forma de honrar la memoria del estudiante. "Llevemos una florecita y una vela a la escuela para que descanse en paz Alexander y encuentre la luz", señala el mensaje.

Familiares y amigos recuerdan la sonrisa y alegría del menor.

La propuesta ha generado muestras de solidaridad entre quienes conocieron al menor y busca convertir el plantel donde cursaba sus estudios en un espacio para recordarlo y acompañar simbólicamente a su familia en este momento de dolor.