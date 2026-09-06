Bendición de mochilas en Múzquiz: José Emmanuel Aranda inicia ciclo escolar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro realizó este pasado domingo 6 de septiembre la bendición de mochilas, como parte del inicio del nuevo ciclo escolar 2027-2028.

La invitación hecha por el padre José Emmanuel Aranda Valdéz fue dirigida a estudiantes y familias de la comunidad, quienes participaron en esta celebración llevando sus mochilas con los útiles escolares.

La comunidad se une a la celebración

De acuerdo con la convocatoria, la bendición se llevó a cabo en todas las misas de la parroquia y sus capillas, por lo que los estudiantes tuvieron oportunidad de acudir en el horario correspondiente.

La actividad, que inició por la mañana, busca encomendar a Dios a los estudiantes durante el nuevo ciclo escolar y pedir por un periodo lleno de sabiduría, alegría y bendiciones.

Por lo anterior, con anticipación se invitó a las familias a preparar las mochilas y acudir con ellas a la celebración religiosa para recibir la bendición correspondiente.

Un acto de fe y esperanza

Asimismo, la comunidad parroquial pidió al Creador que acompañe cada paso del camino y aprendizaje de los estudiantes durante el nuevo ciclo escolar.