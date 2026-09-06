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Coahuila

Bendición de mochilas en Múzquiz: José Emmanuel Aranda inicia ciclo escolar

Iniciaron en el templo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Múzquiz

Por Teresa Muñoz - 06 septiembre, 2026 - 08:53 p.m.
Bendición de mochilas en Múzquiz: José Emmanuel Aranda inicia ciclo escolar
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro realizó este pasado domingo 6 de septiembre la bendición de mochilas, como parte del inicio del nuevo ciclo escolar 2027-2028.

      La invitación hecha por el padre José Emmanuel Aranda Valdéz fue dirigida a estudiantes y familias de la comunidad, quienes participaron en esta celebración llevando sus mochilas con los útiles escolares.

      La comunidad se une a la celebración

      De acuerdo con la convocatoria, la bendición se llevó a cabo en todas las misas de la parroquia y sus capillas, por lo que los estudiantes tuvieron oportunidad de acudir en el horario correspondiente.

      La actividad, que inició por la mañana, busca encomendar a Dios a los estudiantes durante el nuevo ciclo escolar y pedir por un periodo lleno de sabiduría, alegría y bendiciones.

      Por lo anterior, con anticipación se invitó a las familias a preparar las mochilas y acudir con ellas a la celebración religiosa para recibir la bendición correspondiente.

      Un acto de fe y esperanza

      Asimismo, la comunidad parroquial pidió al Creador que acompañe cada paso del camino y aprendizaje de los estudiantes durante el nuevo ciclo escolar.

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