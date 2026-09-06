Impulsa Carlos Villarreal obras por más de 10mdp

Durante la semana, el Gobierno Municipal arrancó, entregó y supervisó obras de agua, drenaje, pavimentación y espacios públicos en distintos sectores.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó durante esta semana el arranque, entrega y supervisión de diversas obras de infraestructura que se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con una inversión superior a los 10 millones de pesos, llevando acciones a distintos sectores de Monclova para atender necesidades prioritarias de las colonias.

Esta semana arrancó la rehabilitación de la red de agua de la calle 16, en la colonia Otilio Montaño, así como la construcción de la red de drenaje de la calle Altamirano, en la zona centro. Asimismo, entregó obras concluidas como la rehabilitación de la plaza de la colonia San Salvador y la pavimentación de las calles 46, en la colonia 21 de Marzo; Alamillos; Luis Donaldo Colosio y Alberto Stone, en la colonia Los Reyes.

Acciones de la autoridad

Como parte del seguimiento permanente a los proyectos en marcha, el alcalde supervisó los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje de la calle Álamo, en la colonia Héroes del 47, y la rehabilitación de la línea de agua de la calle Eulalio Gutiérrez, en la colonia San Francisco, verificando directamente el avance y la ejecución de las obras.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene una agenda permanente de infraestructura en distintos sectores de la ciudad, atendiendo necesidades relacionadas con agua potable, drenaje, pavimentación y recuperación de espacios públicos, obras que contribuyen a mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las familias.

Detalles confirmados

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que cada obra representa una respuesta directa a las necesidades que plantean las familias: "Estamos avanzando con obras que atienden necesidades muy concretas de nuestra ciudad. La coordinación y el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas nos permiten sumar esfuerzos y recursos para llevar más obras a las colonias y mejorar calles, servicios y espacios públicos. Vamos a seguir trabajando cerca de la gente, supervisando los proyectos y dando resultados", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y con la ciudadanía para llevar más infraestructura a las colonias, atender sus necesidades prioritarias y mantener una agenda de obra pública que responda a lo que Monclova necesita.