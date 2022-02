Homenaje a Manuelito

Para rendir un homenaje y al mismo tiempo llevar un mensaje a padres de familia, Honer Josué Delgado; famoso muralista en la Región Centro, dibujó al pequeño "Manuelito" en la plaza de la colonia Monclova 400, es el niño que el pasado 21 de enero decidió quitarse la vida.

Como un niño sonriente, alegre, así como era físicamente, fue como Honor plasmó al pequeño "Manuelito" una pintura que hoy representa, aunque es un quebranto, un recuerdo de quién fuera aquel pequeño que ayudaba a su madre y a su abuela a vender los postres que preparaban, el niño que recorría las calles de este sector y que desafortunadamente de la noche a la mañana tomó una mala decisión, quitarse la vida.

Esta pintura causa hoy tristeza y llanto entre sus amiguitos y vecinos de la colonia pero que también representa una forma de decir que Manuelito sigue ahí.

Honer Delgado recientemente se cambió a vivir a la Monclova 400, Manuelito era su vecino, vivía a media cuadra, aunque no lo conocían era común verlo pasar por las calles acompañados de sus amiguitos con los que se reunía en la cancha.

El muralista confesó que cuando ocurrió la tragedia, empatizó mucho porque él tiene un hijo de 11 años, a raíz de eso, se le ocurrió pintar un mural en su honor, pensando además en que esta canchita estaba gris, no tenía color por lo que sin duda mejoraría la imagen.

El sábado a las 4:00 PM hubo un evento en el que estuvo Lalo Chispitas involucrado, además de algunas autoridades, se armó un homenaje, se lanzaron globos al aire, hubo motociclistas paseando a los niños y se realizó un partido de futbol.

Mencionó que lo pintó en dos días, como estaba cerca de su casa cualquier momento libre se iba para la plaza a continuar, es el rostro de Manuelito además de unos tenis y un balón.

Comentó que pidió la autorización de la madre quien dijo que con todo gusto lo autorizaba, lo hizo con mucho respeto, compañeritos y amigos del niño estuvieron ahí se tomaron fotografías, llegaron los padres del pequeño, esta fue el área principal del evento que se realizó. A la gente le gustó y vio bien este homenaje en donde a diario hay rosas, cartitas y hasta veladoras.

"El mensaje que Manuelito nos dejó por la manera en que se fue del mundo, debe ser positivo, que papás volteemos a ver a los niños, saber que hacen, platicar con ellos, volvámonos no solo sus padres, también sus amigos alguien en que ellos puedan confiar, vamos a enseñarles que el mundo no es tan pequeño, hay algo más afuera para que no se enfrasquen en un problema", comentó Honer Josué Delgado.