‘Hoy, Coahuila está en los ojos del mundo entero’; MARS

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Fraustro Siller anunciaron el proyecto de expansión de la empresa NEAPCO, el número 44 en el primer semestre del año en la entidad, y en el cual invertirán 59 millones de dólares, que generará 150 empleos directos.

“Hoy, Coahuila está en los ojos del mundo entero y vamos a seguir trabajando por ello. La fuerza laboral es un factor para que la entidad siga promoviendo y generando empleo”, manifestó el Mandatario estatal.

NEAPCO es una empresa de inversión estadounidense de la industria automotriz dedicada al maquinado de flechas cardan y medias flechas para vehículos, y entre sus clientes están muchas de las mejores armadoras del mundo.

El Gobernador del Estado agradeció a los directivos de NEAPCO por tomar la decisión de extender sus operaciones en Saltillo y en Coahuila.

“59 millones de dólares y más de 150 nuevos empleos de calidad. Eso nos da mucho gusto y nos consolida como una de las mejores capitales del País, una de las más seguras de México, al igual que Coahuila, y nos da la responsabilidad que, al final de mi Gobierno estemos listos para entregar un estado sólido”, mencionó.

Recordó a los asistentes que este es el anuncio de inversión número 44 en lo que va del semestre, lo que significa un récord para el Estado.

Riquelme Solís expresó su gusto por entregar su Gobierno el 30 de noviembre, uno de los Estados más exportadores, de los más competitivos y, sobre todo, con todos los indicadores de paz laboral consolidados de hace más de 30 años.

“Coahuila se consolida hoy dentro de su Clúster Automotriz en dos vías: en Combustión Interna y en el Eléctrico”, dijo, al tempo de señalar que las empresas armadoras estarán trabajando en la producción de ambos vehículos por varios años más.

Reiteró que en nuestro Estado los empleadores tienen lo mejor, a las y los mejores trabajadores de México, a una fuerza laboral que es reconocida a nivel mundial.

En mensaje, Miguel Riquelme saludó a las y los trabajadores de esta empresa por su gran desempeño, compromiso y lealtad.

Además, agradeció al alcalde José María Fraustro Siller por el trabajo coordinado en los temas que importan a la competitividad de Coahuila, como lo es la seguridad, la infraestructura urbana, el desarrollo social y el crecimiento económico, que hoy consolidan a Saltillo como una de las mejores capitales de México.

Asimismo, reconoció a la familia Mendel, porque en el difícil trabajo de generación de empleo en los peores momentos de la pandemia, fueron vitales para la recuperación de la economía.

Por su parte, el Secretario de Economía del Estado, Claudio Bres Garza, expresó que si NEAPCO decidió crecer en Coahuila es gracias a la mano de obra calificada, así como su la seguridad y la certeza jurídica.

El alcalde José María Fraustro señaló que Coahuila es un Estado en el que cada vez más empresas llegan y encuentran todas las condiciones propicias para crecer y desarrollarse.

“En Coahuila, con el liderazgo del Gobernador se han trazado y priorizado estrategias para el logro de objetivos deseados, los cuales apuntan hacia un desarrollo humano y social integral”, mencionó.

Agregó que Saltillo se ha posicionado como La Capital más Segura del País, contando con la tercera Policía más efectiva y la quinta más confiable.

Guillermo Ramírez, Director de operaciones de NEAPCO, mencionó que la ampliación que hoy se anuncia tiene como objetivo incrementar su capacidad de producción y con ello, continuar impulsando nuevos negocios.

“Este anuncio no sería posible sin el apoyo del Gobierno del Estado y del Municipio, quienes han sido un elemento clave en brindar lo necesario para concretar la inversión”, subrayó el directivo.

Además, el Director Ejecutivo Global de Finanzas, Robert Lenard, señaló que hoy es un día especial para NEAPCO Saltillo porque se puede ver el poder que se puede formar con la colaboración del Gobierno, las empresas, el equipo de liderazgo y cada uno de los actores.

En este anuncio de inversión acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Arturo Mendel Greunebaum, Director General Grupo Mencorsa; Scott Kaikofen, vicepresidente de Operaciones de América del Norte, Drivelines; Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, y Jesús Catillo Mejía, asesor laboral de la CTM en Coahuila.