Hoy juega ´Manuelito´ en el cielo

Como un niño muy alegre y parlanchín, así recuerdan a Manuelito los amiguitos con los que jugaba minutos antes de que su madre saliera a decirle que ya se metiera porque hacía mucho frio, no vieron en él alguna preocupación o tristeza. "Lo vamos a extrañar mucho", señalaron.

Ayer acudieron a despedir a Juan Manuel Calvillo Esquivel, un pequeñito de 11 años de edad que lamentablemente el pasado viernes decidió terminar con su vida ahorcándose con un cable.

Le gustaba mucho jugar futbol, de hecho era de los mejores jugadores en el equipo infantil de la colonia, a diario salía a las canchitas a jugar, era muy alegre y le gustaba mucho hacer enojar a las niñas.

Quienes lo conocieron recuerdan verlo por las calles de la colonia Monclova 400 vendiendo la repostería y postres que su madre y su abuelita preparaban a diario, él siempre les ayudaba a venderlos a sus vecinos que ya lo conocían y le compraban.

El pequeño nunca mostró a sus amiguitos o los vecinos adultos que lo conocían alguna tristeza, alguna preocupación, era tan solo un niño ¿Qué podía saber de esas cosas?, se cuestionan sus vecinos.

El día de su muerte eran cerca de las 6:00 de la tarde cuando Manuelito jugaba con sus amiguitos ahí en ese sector en el que vivía y donde es muy común ver que los niños salen a la calle a divertirse.

Salió su madre y le habló para que ya se metiera porque estaba haciendo frio, Manuelito le hizo caso y se despidió de sus amigos, no pasó mucho tiempo cuando los mismos niños vieron a su madre salir corriendo pidiendo ayuda minutos después de que descubrió a su hijo sin vida.

Sin duda fue algo que impactó a los pequeños que no podían creer lo que había ocurrido.

"Para todas las niños y niñas que se juntaban fue algo impactante, porque no podían creer que siendo tan pequeño hiciera eso, aparte porque habían estado con él, le pregunté a mi hijo que sí les había dicho algo o si notaron algo diferente en él, pero me dijo no que todo era normal, lo vamos a extrañar mucho", comentó la madre de uno de los amiguitos de Manuelito.

Sus amiguitos así como vecinos de la Monclova 400 acudieron a darle el último adiós a la funeraria y posteriormente a la misa de cuerpo presente para finalmente dar cristiana sepultura en el panteón Sagrado Corazón en Estancias, descanse en paz Manuelito.