Huele feo en La Progreso

MONCLOVA., COAH.-Fétidos olores así como una gran contaminación es la que afecta a habitantes de la calle Puebla de la colonia Progreso pues cada dos días las aguas negras fluyen de las alcantarillas que se ubican en el arroyo y llegan hasta los domicilios contiguos, provocando enfermedades a quienes habitan en el lugar.

Las vecinas del lugar mencionaron que este problema ya lleva muchos años afectado al sector, sin embargo durante el mes de diciembre una constructora terminó trabajos en el lugar y les informó que SIMAS tendría que reparar los desperfectos sin embargo nada han hecho para que esta situación cambie, por lo que piensan tomar una tina con aguas negras y llevarlas a las oficinas de simas para que puedan poner cartas en el asunto.

SIMAS solo dice que vendrá a reparar pero hemos soportado esto por años y hasta el momento no han hecho nada

Cuando los niños pasan al kínder y a la escuela tienen que brindar el "mugrero" de agua contaminada, incluso se han caído por sacarle la vuelta al agua sucia, aseguraron las vecinas.

"Estamos viviendo una difícil situación de salud porque por el arroyo cruzan los niños para ir al kínder y a la primaria y prácticamente juegan al "Bebe leche" para no pisar las aguas contaminadas con heces fecales que causan enfermedades de la piel y gastro intestinales".

Ana Luis Telles y Hortensia Cruz mencionaron que esta situación ya es muy desesperante para quienes habitan el lugar, pues el mal olor y la contaminación la tienen que soportar a diario, incluso un vecino que falleció hace algunos días era quien traía el movimiento para exigir a las autoridades que renovaran las tuberías de la red de drenaje que provoca toda esta problemática.

Dijeron también que cuando personal de SIMAS acudió a realizar la revisión del lugar, constataron que las tuberías de la red de drenaje ya no funcionan, están quebradas y la red está llena, sin embargo no han hecho nada para que esta situación que afecta a decenas de familias cambie, pues solo acuden pero no dan solución a esta problemática.