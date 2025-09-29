Hallazgo de restos humanos en Cuatro Ciénegas mantiene en alerta a autoridades y colectivos

La Región Centro de Coahuila enfrenta un número creciente de personas desaparecidas, un fenómeno que mantiene en alerta a autoridades y colectivos de familiares que buscan respuestas sobre sus seres queridos.

En los últimos años, los municipios de Cuatro Ciénegas, Lamadrid y sus alrededores han sido escenarios de desapariciones sin resolver, algunas de las cuales siguen generando incertidumbre entre las familias afectadas.

En este contexto, el pasado sábado fueron localizados restos humanos en una zona rural del municipio de Cuatro Ciénegas. Aunque aún no se ha confirmado la identidad, las autoridades consideran que podrían corresponder a César Eduardo Téllez Ferrel, de 35 años, desaparecido en junio de 2021 en el cerro del Molino, o a Julio César de Luna Carrillo, reportado como desaparecido en septiembre pasado en Lamadrid.

Miguel Ángel Medina Torres, delegado de la fiscalía general del Estado (FGE) en la Región Centro-Desierto, indicó que los restos fueron llevados a la Agencia del Ministerio Público y serán enviados al laboratorio de genética en Saltillo para su identificación mediante pruebas de ADN. "Es fundamental no adelantar suposiciones para evitar falsas expectativas a las familias", señaló.

El hallazgo mantiene en expectativa a colectivos de familias buscadoras, como "Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro de Coahuila A.C.". Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo, explicó que los restos se compararán con las bases de datos familiares en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) y confirmó que aún no hay notificación oficial sobre el caso.

Entre las hipótesis que se manejan, se contempla que la persona podría haber intentado llegar a Estados Unidos, aunque no hay confirmación. Casos como el de Pablo Jared Vallejo, originario de Durango y desaparecido en julio de 2024 mientras viajaba a Químicas del Rey, ejemplifican la complejidad de la problemática de desapariciones en el desierto de Coahuila.