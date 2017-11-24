Ilegal venta de área verde

Como ilegal se calificó la venta del área verde de la colonia Mezquital en donde se construye un centro comercial, al señalar que la compra-venta se realizó antes de que se autorizara por el Congreso del Estado.

El abogado que representa los intereses de los vecinos de este sector Rogelio Liñán Ibarra, señaló que cuenta con los elementos legales para parar la obra y solo esperan la resolución del juez sobre el juicio de amparo que promovieron los vecinos, quienes se opusieron a la construcción.

Señaló que el argumento principal se sustenta en el hecho de que la compra-venta se realizó antes de que el Congreso del Estado autorizara la desincorporación del predio y lo pusieran a disposición para venta.

De acuerdo al artículo 159 de la Ley de Asentamientos Humanos, está prohibida la venta de áreas verdes, por lo que se requiere la desincorporación por parte del Congreso mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial, lo cual se dio el nueve de enero del 2015.

“El decreto que autoriza al Municipio a desincorporar el predio se autorizó el nueve de enero del 2015 y en su artículo primero dice muy claro que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a partir de ahí podría preparar alguna venta o algo, pero el inmueble ya se había vendido a mediados del 2014”.

Liñán Ibarra mencionó que esta situación se trató de disfrazar denominándolo un contrato de promesa deventa, pero dijo que cuando se fija un precio y se da una parte de él, existe un verdadero contrato de compra-venta.

Otro de los aspectos que señala es que los vecinos jamás estuvieron de acuerdo con la venta, en donde se requiere que ellos autoricen la venta del área verde.

Mencionó que la construcción que se está realizando se lleva sin los permisos correspondientes por lo que no tiene validez lo que se está realizando y continúan con el proceso ante el Juzgado de Distrito, quien debe resolver sobre la solicitud de amparo que se presentó