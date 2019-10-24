Impacta producción en bonos de trabajadores

Ante la situación que vive el mercado del acero internacional, es necesario que el Gobierno Federal tome las medidas necesarias para reactivar la economía y generar la confianza en empresarios para que inviertan.

Representantes de la industria del acero dieron a conocer que existe una difícil situación por la caída de las ventas, así como por la sobreproducción que existe a nivel internacional, por lo que es necesario que las autoridades federales lleven a cabo medidas para poner en marcha la economía.

Y es que actualmente existe incertidumbre entre los empresarios, quienes suspendieron sus proyectos ante la situación que existe en el país y la contracción de los mercados, lo que ha generado un impacto en la economía del país.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático, mencionó que esto genera preocupación entre los trabajadores, porque esto no sólo impacta en la estabilidad de los trabajadores, sino de toda la ciudadanía y del país.

Esto se ve dentro de la siderúrgica Altos Hornos de México, que durante esta situación sólo está produciendo sobre pedido, y ya no cuenta con material en stock, lo que se refleja en la disminución de producción, así como en los beneficios que obtienen la base trabajadora en la empresa.

Desde hace algunos meses se redujo el bono de producción en algunos departamentos, así como se tuvo que reubicar a trabajadores de Perfiles Pesados por que no se tienen pedidos, y se espera un impacto en otras prestaciones. “Esperamos que esto se resuelva en corto tiempo, que se bajen los recursos a quien se debe entregar y se lleven a cabo las inversiones, porque de eso depende el bienestar de todos los trabajadores, necesitamos que fluya el dinero”.

Señaló que es momento que el gobierno deje a un lado la actitud de pensar quien prospera y quien no prospera, sino que es necesario que se piense en un bien común con lo que se verá beneficiados los trabajadores y la comunidad en general.