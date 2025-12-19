Productores de masa enfrentan caída en ventas de tamales: Alejo Peña

La tradición de elaborar tamales en casa ha ido desapareciendo en los últimos años, lo que ha impactado de manera directa a los productores de masa y a los molinos tradicionales, quienes enfrentan una caída en ventas durante una temporada que antes representaba un repunte importante.

Alejo Peña, presidente de la Unión de Productores de la Masa y la Tortilla, mencionó que actualmente la mayoría de las familias opta por comprar los tamales ya hechos, lo que ha afectado a una industria que anteriormente se reactivaba en esta temporada, ocasionando que muchos molinos permanezcan parados. "En la cuestión de la masa para los tamales, ya la mayor parte de nosotros tenemos los molinos parados, prácticamente no molemos porque ya la mayoría de la gente encarga los tamales ya hechos".

Recordó que anteriormente era común observar largas filas de personas que acudían a moler nixtamal para preparar tamales en reuniones familiares, una costumbre que hoy es cada vez menos frecuente. Señaló que, aunque algunos productores han optado por industrializar el nixtamal para mantener un ligero incremento en ventas durante esta temporada, el consumo de masa ya no representa un repunte significativo como en años anteriores.

En cuanto a la venta de tortilla, señaló que se mantiene estable, también con una ligera baja en estas fechas, ya que muchas familias destinan parte de su aguinaldo al consumo en restaurantes. Alejo Peña atribuyó este cambio de hábitos, registrado desde hace ocho a diez años, a la incorporación de más mujeres al mercado laboral, lo que ha modificado las dinámicas familiares y de consumo, concluyendo que, aunque no hay crisis, las temporadas altas han quedado atrás.