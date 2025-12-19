IMSS en Coahuila: se concluye remodelación de urgencias en Clínica 7

Antes de que concluya el año quedará lista y en operación la remodelación del área de Urgencias del Block B de la Clínica 7 del IMSS, mientras que la modernización de los elevadores se mantendrá pendiente.

Humberto Prado, consejero del Seguro Social, informó que en reuniones recientes con directivos del Instituto se confirmó que los trabajos de urgencias están prácticamente concluidos y el área volverá a operar de manera normal, luego de haber sido reubicada temporalmente en el bloque "A".

"Estamos seguros que la remodelación de urgencias quedará lista antes de que concluya el año, en donde se reubicará el área para comenzar a dar el servicio, aunque continuarán con los trabajos en otras áreas que se han ido agregando".

Detalló que el presupuesto autorizado inicialmente para la obra está por concluir, pero se realizaron ampliaciones menores debido a trabajos no contemplados, como reparación de tuberías y adecuaciones técnicas detectadas durante la ejecución.

Mencionó que una vez concluidos los trabajos principales, sólo quedarán algunos detalles menores que no afectarán la atención a los derechohabientes.

En contraste, señaló que el tema de los elevadores continuará sin concluirse en este año, debido a la complejidad de los trabajos y a la falta de algunos componentes electrónicos que retrasaron la entrega.

Así mismo mencionó que los trabajos en los elevadores avanzan lentamente porque es necesario detenerlos por lapsos de tiempo, afectando el servicio, por lo que se busca no afectar tanto la atención.

"Los elevadores ya están prácticamente listos, sólo faltan unas tablillas electrónicas, el retraso se debe a que aún faltan algunos componentes electrónicos y eso ocasiona un gran retraso, recordemos que habíamos dicho que quedarían listos para diciembre, pero no es así".

Finalmente, adelantó que para 2026 se contemplan nuevos proyectos y obras en la región, además de la continuidad en la rehabilitación de la Clínica 7, como parte de un programa más amplio de infraestructura del Seguro Social en Coahuila.