Imparten conferencia Caída de Tenochtitlan “ni triunfo ni derrota”

Como parte de las actividades de la Feria del Libro, se impartió la conferencia “Ni Triunfo, Ni Derrota: a 500 años de la conquista en Tenochtitlan”, por parte del maestro Jorge Pedro Uribe Llamas.

El reconocido periodista, escritor, cronista, conductor de programas de radio en la Ciudad de México, dijo que el 13 de agosto 1521, se dio la caída de Tenochtitlan, el Día de San Hipólito.

La independencia fue un proceso extenso que a groso modo empezó con el grito de dolores, plan de iguala, los tratados de Córdova entre otros acontecimientos importantes que tendrían que conmemorarse en el 2021 al ser el verdadero bicentenario.

“Está a la vuelta de la esquina y quién sabe si lo hagamos con tanta violencia que hay por todo el territorio, la caída de México-Tenochtitlan, episodio definitorio para nuestra identidad nacional y aun para la formación para la edad moderna en general”, indicó.

A decir del historiador Enrique Semo se tata del paso inicial en la creación del primer imperio colonia en la historia, a la par que se empezaba a dar el capitalismo, no es cualquier acontecimiento el que se va conmemorara en el 2021 pero tan importante como la independencia.

“Tenochtitlan apela a la identidad nacional, nosotros pensamos que conviene mantener la mente abierta, la frente desarrugada al momento de hablar de la conquista. No podemos incurrir en el apasionamiento porque no nos corresponde juzgar el pasado, el pasado no es un asunto que se ajuste o le asigne carácter moral o inmoral”, explicó.

El pasado si acaso se le puede intentar explicar pero la historia no es buena ni es mala, el verdadero enemigo no está en las tumbas ni en los libros, todo lo contrario.