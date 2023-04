Impulsará Griselda cobro justo de agua

En su gira por Coahuila, la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Castrejón, declaró en entrevista radiofónica en una emisora de la ciudad de Monclova, que su candidata a diputada local por el quinto distrito electoral, es un perfil muy competitivo y que no solo tiene la posibilidad de ganar, sino que con Griselda Arreguín, como diputada local, también ganará Monclova.

"Hoy por hoy, los monclovenses tienen la oportunidad de votar por un perfil, que ha demostrado a lo largo de su trayectoria como comunicadora, su gran empatía y compromiso por solucionar la problemática de la gente", destacó la también diputada federal, Karen Castrejón.

Y es precisamente -agregó- el perfil ciudadano de Griselda Arreguín, que está marcando la diferencia entre los políticos de siempre, porque con pura voluntad, ha demostrado tener un compromiso genuino con la población del quinto distrito electoral.

Griselda Arreguín, estuvo con la dirigente nacional este fin de semana en la ciudad de Saltillo, justamente afuera del palacio legislativo, lugar en donde representará no los intereses de los habitantes del quinto distrito electoral, sino también de todos los Coahuilenses.

"Necesitamos que el próximo domingo cuatro de junio, la gente vote por el partido verde, para que Griselda Arreguín, venga a trabajar aquí, al congreso del Estado y su propuesta de tarifas justas en el cobro del agua, se hagan realidad, porque es aquí donde se podrá legislar para que eso suceda", dijo la dirigente nacional del partido verde, Karen Castrejón.

Por su parte, la candidata a la diputación por le quinto distrito electoral, Griselda Arreguín, reiteró que al iniciar la cuarta semana de su campaña política rumbo a la elección del próximo cuatro de junio continuará promoviendo el voto a favor del partido verde, con propuestas en beneficio de la gente.

"La población nos ha recibido excelentemente bien, porque estaban esperando una opción diferente, porque ya están cansados que los políticos de siempre, sean los únicos que tengan la posibilidad de llegar poder y que ni siquiera culminan los mandatos populares, cuando ya están en búsqueda de otro cargo de elección popular", dijo de manera entusiasmada.

Y yo en cada visita que hago -agregó- me estoy dando cuenta que la gente sabe que soy una persona con mucha empatía social y que me avala una gran trayectoria de servicio social y ante ellos, les hago mi compromiso, que al asumir el cargo como legisladora local, no voy a pedir licencia para ir en búsqueda de otro cargo de elección popular, sino que voy a concluir mi periodo como diputada local, porque para eso ando buscando el voto ciudadano.