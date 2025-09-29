Carlos Villarreal Pérez instala su primer Despacho de Alcalde en Monclova

El presidente municipal Carlos Villarreal Pérez instaló su primer "Despacho de Alcalde" en la colonia Elíseo Mendoza Berrueto, al interior del Centro Comunitario, el cual también hizo entrega al haberse realizado su rehabilitación y equipamiento.

Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Mavi Sosa, así como de funcionarios municipales, Villarreal Pérez destacó que este espacio permitirá acercar la atención del gobierno a las familias de la zona oriente de Monclova.

"Aquí podrán venir los directores, regidores y su servidor, para atender más de cerca a los vecinos. Este es un despacho abierto a la gente", señaló el edil.

El remozamiento del centro fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.

"La receta mágica es trabajar en equipo, todos juntos logramos este resultado", añadió.

Las instalaciones renovadas cuentan ahora con mobiliario digno y servicios integrales que incluyen atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento para mujeres, cursos, talleres, actividades del DIF y programas comunitarios.

El presidente municipal recalcó que este espacio estará abierto para todas las mujeres y familias de Monclova, brindando apoyo y una mano amiga a quien lo necesite.