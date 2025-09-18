Sindicato Democrático de Monclova busca soluciones para trabajadores afectados

En Monclova, decenas de familias obreras viven días de incertidumbre ante el riesgo de perder sus viviendas. Casas adquiridas a través del sindicato, y que representan años de esfuerzo, ahora tienen adeudos pendientes con INFONAVIT, mientras los pagos de la siderúrgica permanecen detenidos.

Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Democrático, reconoció que se han realizado gestiones ante autoridades laborales y fiscales para encontrar soluciones, pero enfatizó que los avances dependen de la venta de AHMSA. "Hemos planteado la situación ante la Secretaría del Trabajo y la Procuradora Fiscal de la Federación, pero la realidad es que ninguna decisión definitiva puede tomarse hasta que haya un nuevo propietario", explicó.

Leija destacó que la situación de los trabajadores de la Planta Uno es especialmente delicada, y pidió que el gobierno federal actúe con sensibilidad para evitar un daño irreversible. "Estas casas no son solo un techo; son el resultado del esfuerzo de toda una vida", comentó.

Mientras se define el futuro de la siderúrgica, el sindicato mantendrá activas las mesas de diálogo, insistiendo en planes que garanticen la estabilidad de los obreros. "Confiamos en que, con un comprador responsable, se podrá negociar un acuerdo justo que proteja a las familias y sus hogares", concluyó el dirigente.