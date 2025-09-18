Programa Mejora inicia entrega de mobiliario e infraestructura en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Para fortalecer las condiciones de las escuelas públicas en Coahuila, el programa Mejora comenzará la entrega mensual de mobiliario e infraestructura a planteles que lo solicitan, en una primera etapa que contempla una inversión superior a los 15 millones de pesos.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal del programa, explicó que la estrategia responde a un esquema de atención directa, basado en las necesidades específicas que los directivos escolares han planteado en distintas regiones de la entidad.

"Estamos iniciando con más de 15 millones de pesos, y conforme se integran más solicitudes y crece la matrícula estudiantil, el apoyo también irá aumentando", señaló Elizondo.

El proceso, detalló, comienza con la verificación en campo de las condiciones de cada escuela. A partir de ahí, se determina qué tipo de equipamiento o mejora se requiere, ya sea mobiliario, rehabilitación de aulas o adecuaciones en infraestructura básica.

Estas acciones forman parte de la primera fase del programa impulsado por el gobernador de Coahuila, con el propósito de garantizar espacios dignos y seguros para el aprendizaje.

Además, Elizondo Pérez destacó que el impulso a la infraestructura educativa va de la mano con otros factores que hacen de Coahuila un referente a nivel nacional en desarrollo.

"Vivimos en un estado que ofrece oportunidades, con seguridad y crecimiento económico. Por eso es tan importante seguir invirtiendo en educación, que es la base para consolidar un futuro mejor", afirmó.

Finalmente, reiteró que con esta estrategia, el gobierno estatal busca no solo mejorar las condiciones materiales de las escuelas, sino también fortalecer el entorno educativo como parte de una visión integral de bienestar y desarrollo social.