Alcalde de Saltillo impulsa rehabilitación de canchas de softbol

SALTILLO, COAHUILA.- Al poner en marcha los trabajos de rehabilitación integral de dos canchas de softbol en la unidad deportiva Jesús Carranza, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que con esto se habrán destinado 24 millones de pesos para la atención de seis espacios públicos a través del programa "Activa Tu Parque".

Díaz González recordó que este esquema es gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como empresas instaladas en la localidad, quienes hacen aportaciones en especie para concretar los proyectos.

Dijo que los espacios terminados son: la Plaza Mirasierra Spurs, la Plaza de la colonia Roma, la Plaza Skate Saltillo 2000 y la cancha Benito Juárez, mientras que están en proceso el parque Carlos R. González y el Jesús Carranza, en los que se beneficiará de manera directa a casi 75 mil personas de manera global.

"Hacemos el reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a las empresas y asociaciones civiles que aportan en especie para que estas acciones lleguen a donde más se necesitan", declaró Díaz González.

El Alcalde apuntó que el objetivo de este programa es rehabilitar los espacios y además, brindar actividades culturales y deportivas que fortalezcan la convivencia y cohesión social.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, dio a conocernque en el parque Jesús Carranza se invierten 9.1 millones de pesos en estas dos canchas.

Los trabajos consistirán en la sustitución del pasto sintético, se construirá la dala de concreto perimetral y en las bases, la colocación de malla ciclónica con puertas de acceso, malla de nylon en el back stop, construcción de los dogout, colocación de almohadillas e instalación de reflectores.

Además, con el apoyo de la empresa John Deere, la dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio, hará labor de plantar 15 árboles "encino siempre verde" en este parque, que se ubica a un costado de la central de autobuses.

A nombre de las y los beneficiados, la softbolista, Nallely Alejandra López Tobías, dijo que estas canchas no solo serán para la práctica de este deporte, sino que fomentarán la recreación, la sana convivencia y la unión familiar.

"Quiero invitar a todas y a todos a que cuidemos este espacio, a mantenerlo limpio y en buenas condiciones para que sea disfrutado por muchas generaciones", comentó López Tobías.

Al evento también asistió el director del Inedec, Antonio Cepeda Licón; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes; integrantes del Consejo Ciudadano de Activa Tu Parque; del Comité Pro Plaza; el síndico presidente de la Comisión de Espectáculos, Recreación y Deportes, José Roberto Martínez Salinas; así como vecinas y vecinos de este sector de la ciudad.