Incertidumbre padres por libros de texto

Incertidumbre entre padres de familia por la llegada de los libros de texto gratuito. A una semana del inicio al ciclo escolar 2023- 2024 docentes se encuentran en periodo de exámenes de diagnóstico en todo el estado por lo que en este momento no se están utilizando los libros en nivel básico, sin embargo lo más desgastante es para los padres de familia quienes no saben qué hacer, si van a llegar libros o no, señaló Javier Castillo titular de la Unión Nacional de Padres.

Respecto a la suspensión de entrega de libros en el estado de Coahuila por la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que no fue una buena decisión invertir millonaria inversión, pues solamente debieron continuar con las plataformas digitales como se realizó durante la contingencia sanitaria por Coronavirus.

"Esos 72 millones de pesos en lugar de usarse para imprimir libros de ciclos anteriores debieron usarse en la rehabilitación de instituciones educativas pues ya están muy deterioradas en su infraestructura" señaló.