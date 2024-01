Incierto panorama de AHMSA: Manolo

El panorama de Altos Hornos de México es incierto, en donde ya no se tiene la credibilidad de la llegada de inversionistas y reactivación de la empresa en corto tiempo, así lo indicó el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien dijo que se debe buscar la manera de apoyar a los trabajadores.

Entrevistado en torno a la situación que aqueja a la región, el Gobernador mencionó que la situación de AHMSA es complicada, por el conflicto que existe entre Gobierno Federal y directivos de la empresa, que no llegan a un acuerdo.

Informó que durante su transición se dialogó con directivos de la empresa, para conocer la situación en la que se encuentra, sin embargo después de mes y medio, se dio cuenta que lo que se decía no sucedía y que el Gobierno Federal no está dispuesto a condonar el adeudo que mantiene la empresa.

“La verdad es muy incierto el panorama porque ha habido información que se ha dado a lo largo de este año que no ha sucedido, por eso ya no sabemos que creer y que no, ha habido muchas versiones, suposiciones, cosas que se han dicho que se van a hacer y no sucede, lo que no ayuda a dar certeza a los trabajadores”

Señaló que como Gobernador se ha dialogado con el equipo de Presidente de la República para ver este tema, sin embargo no se ha tenido ninguna respuesta e incluso se podría tocar el tema durante la visita que realizará el Jefe del Ejecutivo Nacional este viernes a la región Carbonífera.

Indicó que el tema de Altos Hornos de México se ha politizado mucho desde hace años, con el conflicto que se mantiene entre la parte federal y la empresa privada, que esto genera una gran incertidumbre entre los trabajadores.

Mencionó que mientras se logra una solución se deben buscar alternativas para los miles de trabajadores que dependen de AHMSA, por lo que se busca un esquema de apoyo a través de programas sociales, así como ofrecer alternativas de empleo.

Señaló que existen alternativas de empleo para los trabajadores tanto en Monclova, como en municipios cercanos, Nuevo León o Texas, que podría ser una solución a corto plazo en lo que se resuelve el conflicto, en donde se han hecho gestiones ante el Seguro Social para que no se les afecte en su antigüedad.