Inconforma a vecinos venta de campo Búfalos

La reciente noticia de que el campo de fútbol americano Búfalos está a la venta por parte de Altos Hornos de México (AHMSA) ha generado una ola de inconformidad entre los habitantes de la colonia Obrera Sur. La siderúrgica, en medio de una situación financiera crítica, ha decidido poner en el mercado este terreno, lo cual ha despertado temores y recuerdos amargos en la comunidad.

La incertidumbre prevalece entre los residentes, quienes temen que el predio sea adquirido para la construcción de una gran tienda comercial. Los vecinos recuerdan una experiencia similar ocurrida hace dos décadas, cuando AHMSA, también endeudada en ese entonces, intentó vender el terreno. En aquella ocasión, la comunidad logró detener la transacción mediante una campaña de firmas.

"Reunimos firmas para que no se instalara un Merco que querían poner. Nos ofrecían un predio en otro sector, pero no quisimos, así que no se instaló Merco en su momento", recordaron algunas vecinas, quienes fueron parte activa de esa lucha comunitaria.

Los habitantes de la colonia Obrera Sur expresaron su inquietud no solo por la posible pérdida del campo, sino también por el impacto que la construcción de una tienda grande tendría en su entorno. "No queremos que nos quiten la vista, y nomás de pensar si se viene una empresa o centro comercial, las bodegas estarían para este lado de las viviendas y no queremos eso", relató una vecina.