Incrementa recaudación hasta 20%

El ayuntamiento de Monclova logró un incremento de un 20 por ciento en los niveles de captación durante los dos primeros meses del año, así como un ahorro de cerca de 100 millones de pesos, que se verá reflejado en obras y mayores beneficios para la población, indicó el regidor de Hacienda.

Teo Kalionchiz de la Fuente, comentó que se realizó el pre dictamen de la cuenta pública del mes de febrero, en el cual se obtienen resultados favorables, con un incremento en los ingresos municipales.

Señaló que se ha tenido buena respuesta de la población en el pago de predial, de refrendo de licencias, multas, entre otros conceptos, lo que se logró gracias a los incentivos que se han otorgado a la ciudadanía, así como también se incrementó la respuesta que se tiene de la Iniciativa Privada.

En el mes de febrero se logró la captación de 4 millones de pesos en diversos conceptos y 11 a 12 millones de pesos en el impuesto predial, logrando un incremento en la captación de hasta un 20 por ciento.

Mencionó que esto es un reflejo de la política implementada por el alcalde Mario Dávila Delgado de “cero corrupción” y destinar los recursos a donde corresponde, lo que refleja la confianza de la ciudadanía.

“La junta pasada se aprobaron las cuentas por unanimidad, tenemos deuda cero, seguimos con deuda cero, tenemos un incremento de ahorro de 100 millones de pesos en bancos, lo que es un hecho sin precedentes”.

Señaló que durante los meses de enero y febrero se logró un ahorro de cerca de 100 mdp, lo que se refleja en el apoyo a la ciudadanía, en obras y en apoyos sociales, lo que genera mayor confianza de la gente.