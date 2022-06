Indagan supuesto intento de secuestro

En días pasados se alertó a la población por un supuesto rapto en la Escuela Primaria Sección 147, un hecho del que no hubo nada concreto pero que sí creo preocupación entre la población, la Fiscalía General del Estado exhortó a la población a no sacar de contexto las cosas para no crear psicosis.

Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la FGE, dijo que ante ese reporte se estableció comunicación con el subdirector de Servicios Educativos; Felix Alejandro Rodríguez Ramos, comentó que están en comunicación constante, es un evento través del cual fue informado al subdirector donde mencionaban que a la salida o entrada de alumnos, una persona se acercó al menor.

Luego de esto se emitió un boletín sin elementos suficientes y mencionando "Intento de secuestro", esto ocasionó alarma para la FGE y establecieron comunicación al interior de la institución y servicios educativos que abordaron el tema de forma inmediata.

Pidieron a la autoridad trabajar en el tema de vigilancia en las escuelas, los datos con los que se cuentan no son suficientes para establecer que realmente fue un intento de secuestro, pero cualquier persona ajena a un plantel que no sea un padre de familia va a generar sorpresa y desconfianza.

Por ello hay que estar al pendiente de lo que pueda ocurrir, pero pese a todo esto, no hay incidente en ninguno de los municipios de la región en relación a que hayan tratado privar de la libertad a un menor de edad, ni en Monclova ni en Castaños como se dio a conocer en días pasados.

Las cosas se cometen con docentes pero ene l contexto en que ocurren las cosas, hay que ser objetivos, pues se sabe de antemano estos teman causan estrés, nerviosismo y preocupación en padres de familia, es muy natural pero hay que informarlo de manera inmediata no a través de los grupos de whatsapp de las escuelas, sino directamente con los docentes

Procuran estar en operativo en el exterior de las escuelas en entrada y salida, son muchas escuelas, pero sé está al pendiente, se tiene operativos, ahora también en las escuelas donde participan directamente los municipios pero la FGE está atenta para atender cualquier reporte.