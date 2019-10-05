Inicia DIF Monclova brigada contra cáncer

El sistema para el desarrollo integral de la familia en Monclova, que preside la Lic. Pamela Garanzuay de Paredes, en coordinación con los doctores, Arturo González, Director del Hospital DIF Monclova, Arsenio Villarreal Terán, radiólogo y Fernando Escobedo, patólogo, dieron inicio a la segunda campaña contra el cáncer de mama.

Por indicaciones de la Presidenta del DIF, Pamela Garanzuay de Paredes se planearon diversas acciones para apoyar a las mujeres a realizarse los exámenes oportunos.

Fue en las instalaciones del DIF Monclova, donde los médicos dieron a conocer los beneficios que recibirán las mujeres, que decidan aprovechar el programa, “La diferencia está en prevenir para vivir “, y a través del cual se busca crear una cultura de detección y prevención de este mal.

Se informó que en el año 2018, en el hospital DIF Monclova, se hicieron 248 estudios de Papanicolaou, de los cuales 110 fueron en el mes de octubre, en el mismo mes, se hicieron 101 estudios de mastografía y en este año se busca que sea mayor el número de mujeres que se atiendan, y así tener certidumbre en el tema de su salud.

El costo de los servicios que se brindarán en esta brigada son de 450 pesos, de los que el paciente pagará solo 200 pesos, el estudio de Papanicolaou tiene un costo de 145 pesos, y el paciente sólo pagará 100 pesos, el otro 50% será subsidiado por DIF Monclova

Se hace un exhorto a que todas las mujeres y hombres de este municipio, acudan a aprovechar estos grandes beneficios, todo esto con el fin de seguir creando una cultura de prevención de enfermedades, y así ayudar a salvar muchas vidas.