Inicia en Coahuila el proceso electoral

A partir de este domingo 01 de enero da inicio de manera oficial el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 para la renovación de la Gobernatura y el Congreso del Estado, en donde el PAN esta listo para trabajar junto con las otras fuerzas políticas para obtener el triunfo en la elección.

De manera oficial arranca el proceso electoral en Coahuila, en donde los partidos políticos tendrán del 01 al 14 de enero para presentar a la Presidencia del Consejo General del IEC la solicitud de registro del convenio de coalición, donde el PRI-PAN-PRD deberán informar al instituto sobre la alianza.

Además de acuerdo al calendario del IEC, el 13 de enero es la fecha limite para que las y los funcionarios públicos que pretendan postularse por primera vez dentro del proceso electoral se separen del cargo.

Al respecto, Erick Ramos, Presidente del PAN en Monclova informó que ya están listos para dar inicio con el trabajo electoral y se sigue trabajando con la alianza establecida con el resto de los partidos.

Señaló que lo más seguro es que vayan alianza con el PRI y PRD, y esto se deberá presentar antes del 15 de enero al órgano electoral, se esta dialogando y definiendo las posiciones que se otorgará a cada partido.

Mencionó que se ha tenido buena aceptación por parte de la militancia, aunque reconoció que existe algunos que están en contra, pero en este proceso está en juego la estabilidad y seguridad del estado.

Señaló que se debe trabajar para sacar adelante el proceso y proteger al estado ante el riesgo que representa MORENA en materia de seguridad, como se ve en el resto del país, en otros aspectos que han dejado en claro que votar por MORENA es un retroceso, por lo que confía que tendrán un buen resultado en estas elecciones.