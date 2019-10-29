Inicia remodelación de la plaza principal

Inició la remodelación de la Plaza Principal, obra que se realiza dentro del programa “Vamos a Michas” en donde el gobierno del Estado y el municipio invertirán un recurso de un total de 54 millones de pesos.

Blas López; director de Alumbrado Público, Mario Garza; director de Transporte y Daniel Moyeda; director de Alumbrado Público anunciaron el inicio de los trabajos en el primer cuadro de la ciudad.

Entre las acciones que se realizarán es la instalación de pisos de concreto, además de la instalación de una pantalla gigante, bombas para las fuentes, techumbres y los dos videos maping para proyectar imágenes de acuerdo a las festividades.

Ordena el Alcalde, Alfredo Paredes remodelación de la plaza principal.

El sistema eléctrico será subterráneo, se tendrá una subestación tipo jardín en la misma plaza, por lo pronto se invertirán 29 millones de pesos por parte del municipio, en 6 mil metros cuadrados de la plaza en donde se instalarán alrededor de 100 árboles de buen tamaño con tronco de más de 10 pulgadas. Blas López comentó que se acordonará la plaza con malla ciclónica, en calle Hidalgo y Carranza, solo dejará acceso para el tránsito de la obra por la calle Zaragoza, mencionó que se tendrá fluidez.

Explicó que solo una ruta del transporte municipal pasa por el primer cuadro y ya se habló con ellos para que temporalmente cambien la ruta, exhortó a ciudadanos para que comprendan un poco así como con los comerciantes con quienes estuvieron en comunicación desde semanas atrás. El cierre de calles durará lo que resta del año por la generación de escombros por lo que se tendrán vías alternas disponibles.

El arco que se encuentra justo frente a la Presidencia Municipal se retirará, se tratará de rescatar, se verificó si era algo simbólico de la ciudad y se determinó que no por lo que sin problema será retirado.

Retiraron bancas que serán instaladas en otros puntos de la ciudad.

“Nuestro centro histórico quedará muy bonito, estamos desarrollando estrategias para no afectar la economía, sobre todo porque vienen fechas importantes y no queremos entorpecer el desarrollo económico de la ciudad”, señaló Blas López.

Por el lado de Alumbrado Público van a retirar las luminarias, verán en que puntos de la ciudad se pueden instalar.

Blas López indicó que dicho proyecto es integral y que habrá infraestructura luminaria, cruces peatonales, señalamientos y todo lo visual, en cuanto a las personas que tengan alguna capacidad diferente estará todo bien pintado.