"Injusto ensucien mi nombre y mi carrera"

MONCLOVA., COAH.-El Maestro Odín Ramírez Fernández lamentó que el supremo tribunal universitario desestimara las pruebas que presentó para liberarse de la denuncia de acoso sexual que la estudiante de nombre Carolina interpusiera en su contra y que provocó que fuera dado de baja de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

"Yo soy de la Ciudad de México y desde que llegué en agosto del 2021 la alumna Carolina comenzó a acercarse a mí, yo soy doctor en ingeniería médica y tengo una estancia post doctoral en Italia, soy investigador y se me hace bien injusto que se ensucie una carrera como la mía"

El doctor dijo que su error fue haber formado un grupo de trabajo para tener un mayor contacto con sus estudiantes, brindándoles apoyo y aportando conocimientos para que llevaran mejor su materia, sin embargo darle su número fue un error, pues presuntamente de ahí la alumna comenzó a hacer contacto más personal con él, pidiéndole que la apoyara como mentor y que le enseñara más de la materia, lo cual no le resultó extraño, pues ellos como docentes están para apoyar a los estudiantes.

Dijo que al poco tiempo, tanto Carolina como su mamá comenzaron a querer invadir sus espacios, pues buscaban acercarse a él, lo invitaban a comer e incluso en varias ocasiones a beber, sin embargo él nunca aceptó pues asegura no es ético entre maestros y alumnos.

"Nunca voy a entender que pasó, ella y su mamá me pedían que les prestara a mi hija con el pretexto de llevarla al parque pero yo me negué, luego de repente Carolina interpuso una queja ante el consejo directivo porque yo la saqué del salón porque ya era mucho lo que me molestaba, me acosaba, ella bajó su rendimiento escolar y buscaba la forma de evidenciar un supuesto acoso, lo cual me molestó y por eso la corrí del salón, por lo que ella dijo que me iba a hundir".

El docente mencionó que de nueva cuenta la estudiante quiso afectarlo, pues comenzó a circular el rumor de que lo iba a sacar de la universidad, lo voy a hundir, decía ante los estudiantes, incluso denunciándome por acoso y hostigamiento por el único hecho de no aceptar sus invitaciones.

-Lo lleva ante el tribunal universitario-

El docente Odín Ramírez relató que por ser un tribunal de equidad de género, presuntamente no tomaron en cuenta sus pruebas, asegurando que la estudiante no presentó pruebas contundentes en su contra y si la sentencia fue a favor de ella fue solo porque es mujer y no porque realmente se realizó la investigación como es debido.

Mencionó que cuenta con todas las demostraciones donde se indica que ella está mintiendo, sin embargo no fueron tomadas en cuenta durante el juicio que tendrá la resolución la próxima semana.

1 / 3 .-El docente aseguró que nunca aceptó una invitación por arte de ellas, pues en ciudad de México esto no es una usanza ni es ético. 2 / 3 El maestro dice que los docentes lo apoyan e incluso presentará firmas para buscar lo reasignen a la universidad. 3 / 3 En las conversaciones entre él y la estudiante se puede notar que había confianza, sin embargo él siempre trataba de poner un alto, no aceptando las invitaciones que le hacían. ❮❯

El docente reconoce que cometió un error-

El maestro dijo que Carolina presentó como prueba principal un mensaje de texto donde en una conversación él le dice que se tiñó el cabello de claro y adjuntó una fotografía donde se observan sus hombros desnudos, lo cual en ese momento no causó gran impacto pero con la demanda fue usada por la estudiante como prueba de lo que ella asegura fue un acoso sexual.

Los docentes me apoyan y por ello voy a hablar con el director pues pienso ejercer acción penal por medio de instancias legales externas pues se está dañando mi carrera.

Ramírez Fernández dijo que los maestros e incluso estudiantes de la universidad lo apoyan y saben que él es una persona de principios éticos y morales, por ello presentará un oficio con las firmas de los docentes quienes están de su lado y temen que algún otro maestro pueda caer en una situación similar.

Los maestros están de mi lado pues saben que yo no podría haber atentado contra una estudiante y están conscientes de que ahorita soy yo y mañana puede ser cualquiera de ellos quienes por un enojo puedan ser afectados como lo están haciendo conmigo, ya que ni siquiera puede ingresar a la institución pues le negaron el acceso por cumplir con los protocolos para la equidad de género concluyó.