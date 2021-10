Instalarán módulo para certificado de vacunación

La próxima semana se instalarán módulos de atención a personas para que los ciudadanos puedan obtener su certificado de vacunación contra el covid-19, esto luego de que cientos de personas que ya completaron su esquema de vacunación tienen complicaciones para obtener el documento.

Lo anterior lo dio a conocer, Claudia Garza del Toro, Delegada Regional de la Secretaría del Bienestar, mencionó que al principio se dio a conocer un número de whatsapp que no está atendido al 100, debido a que el personal ha tenido mucho trabajo con la vacunación

Mencionó que será a partir del miércoles cuando los módulos se instalen en los Centros Integradores, de la colonia Carranza y posiblemente el que está sobre el Pape a un costado de la frutería.

"Esos módulos de atención a personas es para que la gente acuda y les ayuden a obtener su certificado de vacunación, sí no lo pueden obtener es porque necesitan ayuda, en temas como captura de las dos dosis, sí tienen que corregir algún dato, no se puede subir el expediente de la persona, pero sí aclarar algunas dudas", señaló.

En el caos del personal docente que no ha obtenido su certificado y en el caos del sector de salud, no podrán ayudarles, no sé pueden subsanar estos temas, por parte de la delegación regional, pues hay que seguir esperando.

Dijo que será la próxima semana cuando el personal ya no esté ocupado en la vacunación, por lo pronto planearán este fin de semana la instalación de los módulos pero es un hecho que será a partir de la próxima semana.