Intenta lanzarse de puente

MONCLOVA, COAH.- Desesperada por no encontrar a sus hijos, tras abandonarlos en el hospital Amparo Pape de Benavides, Verónica Domínguez Benítez de 41 años, intentó quitase la vida tirándose del puente vehicular del Seguro Social, pero fue rescatada por elementos de Bomberos y la Policía Municipal.

Verónica fue diagnosticada con esquizofrenia e intentó regalar a su bebé de 11 días de nacido, en un paraje de Castaños.

La mujer fue trasladada al hospital Amparo Pape de Benavides de Monclova, por personal de Protección Civil de Castaños, junto a su bebé y a su hija de seis años de edad, dónde se le brindó atención médica, al igual que a sus hijos.

Verónica escapó del hospital antes de que llegaran las autoridades de PRONNIF, para tomar conocimiento del caso y dejó abandonados a sus hijos.

Cerca de las 09:00 horas Verónica fue detenida por la Policía Municipal de Monclova, alrededor de las 17:30 horas, la mujer fue dejada en libertad y tomo un taxi sobre la calle Zaragoza, para después bajarse repentinamente sobre el puente del IMSS.

Verónica se paró al filo del puente y llorando empezó a gritar "donde están mis hijos"; Algunos automovilistas detuvieron su marcha y trataron de persuadir a la mujer, para que no se tirara.

Minutos después llegaron socorristas de Bomberos y Protección Civil, así como elementos de la Policía Municipal, quienes rápidamente aseguraron a la mujer, para evitar que cometiera una locura.

Finalmente Verónica fue llevada de nuevo a los separos municipales.

También lee: ¡Feminicidio!

BEBÉ FUERA DE PELIGRO

Cuenta con buen estado de salud el bebé de 11 meses de nacido, los médicos del Hospital Amparo Pape de Benavides dijeron que solo presentaba deshidratación y descuido por parte de su mamá quién padece de sus facultades mentales y se dio la fuga la mañana de ayer.

El director Ángel Cruz García Rodríguez indicó que al principio el personal médico se alertó ya que el menor presentaba glicemia elevada pero se debió a qué los paramédicos de Castaños le aplicaron glucosa al detectarle que tenía deshidratación.

El pediatra le vio signos de abandono ya que la mamá no le había cambiado el pañal y no tenía alimentación adecuada, más no presenta signos de violencia física.