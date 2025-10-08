Madre denuncia intento de sustracción de su bebé en Monclova

Una joven madre identificada como Guadalupe denunció a través de redes sociales un preocupante hecho ocurrido la tarde de este martes en el centro de Monclova, donde un hombre le habría ofrecido dinero a cambio de su bebé mientras caminaba con sus dos hijas.

De acuerdo con su relato, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, en la calle De la Fuente, frente a una conocida tienda departamental.

Guadalupe explicó que iba caminando con su bebé en brazos y su otra hija de la mano cuando un sujeto, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez blanca, complexión media y cabello oscuro, se le acercó y tomó la cabeza del menor.

"Por inercia pensé que era como muchas veces pasa, cuando la gente se acerca a ver al bebé y comenta algo bonito, pero no fue el caso", narró la joven. Según su testimonio, el hombre le mostró un fajo de billetes y le dijo: "Le ofrezco mil dólares por la bebé".

Guadalupe aseguró que de inmediato se negó y sujetó con fuerza a su hija, mientras el individuo se retiró sin decir más palabras.

"Tengan mucho cuidado y cuiden a sus bebés, tal vez no sea solo uno", advirtió la joven al compartir su experiencia con otras madres.

Hasta el momento, no se ha informado si la afectada presentó una denuncia formal ante las autoridades, sin embargo, el caso ha generado preocupación entre los ciudadanos que frecuentan la zona centro, especialmente por la cercanía con espacios comerciales y de gran afluencia.

Las autoridades de seguridad exhortan a la población a reportar de inmediato cualquier situación sospechosa al número de emergencias 911, para facilitar la intervención y posible localización del presunto responsable.