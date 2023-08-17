Interesadas empresas en comprar agua residual

Ya hay varias empresas interesadas en comprar las aguas residuales que se estarán extrayendo de la Planta Tratadora de Aguas Negras, algunas son del norte de Monclova y otras de Frontera, dijo ayer el Alcalde Mario Dávila Delgado.



Señaló que luego de la reunión con los vecinos, se realizarán algunas acciones adyacentes al proyecto de volver a echar a andar la Planta Tratadora, pues como se dijo en tres meses deben estar limpiando el agua residual.

Mientras que junto con otras instancias como la Secretaría de Salud se coordinarán para llevar a cabo programas para verificar la salud de los vecinos, por el alto grado de contaminación que enfrentan desde hace ya meses, y la necesidad de fumigar la zona.

El Presidente Municipal dijo que es necesario resaltar que toda esta situación se da como efecto de lo que sucede con Altos Hornos de México, que no es fácil solucionar las condiciones en las que se encuentra la Planta Tratadora pero lo harán.

Asimismo, resaltó que siguen con los trámites para lograr una nueva Planta Tratadora de Aguas en la ciudad, que es muy necesaria para el saneamiento de las aguas residuales.

A pregunta expresa, el edil indicó que sí hay varias empresas ya interesadas en poder adquirir las aguas residuales que serán utilizadas en sus procesos de producción, pero no dijo nombres hasta ahora, solo mencionó a Ternium, empresa que ya recibía agua tratada por parte de Ahmsa y fue quien les prestó a las autoridades una planta de energía para que pueda funcionar otra parte de la planta.